Petrolimex có kế toán trưởng mới 01/10/2025 19:52

(PLO)- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã bổ nhiệm ông Phạm Văn Quang giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 1-10.

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển trao quyết định đối với hai nhân sự.

Tại buổi lễ, HĐQT tập đoàn đã công bố quyết định điều động ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Ninh giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 1-10.

Cùng với đó, tập đoàn cũng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Bá Tùng, kế toán trưởng tập đoàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) kể từ ngày 1-10.

Tân Chủ tịch HĐTV PGCC Nguyễn Bá Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển chúc mừng các cán bộ được tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng của Tập đoàn và PGCC.

Ông Tuyển cũng bày tỏ kỳ vọng vào trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm qua quá trình công tác lâu năm tại Petrolimex sẽ giúp ông Phạm Văn Quang và ông Nguyễn Bá Tùng phát huy năng lực, trình độ quản lý, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân kế toán trưởng Petrolimex Phạm Văn Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân kế toán trưởng Phạm Văn Quang và tân Chủ tịch HĐTV PGCC Nguyễn Bá Tùng cam kết sẽ phát huy tối đa năng lực, tinh thần trách nhiệm để đóng góp vào thành công, sự phát triển tại đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung trên cương vị mới.