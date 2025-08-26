Phá án nhanh vụ trộm 20 điện thoại, công an được khen thưởng 26/08/2025 12:45

Ngày 26-8, UBND xã Bình Giã, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thông tin xã đã tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng công an gồm 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản là 20 chiếc điện thoại tại cửa hàng Điện Máy Xanh trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã Bình Giã khen thưởng 3 tập thể gồm, phòng Cảnh sát hình sự; Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng Cảnh sát hình sự; Công an xã Bình Giã, TP.HCM.

UBND xã Bình Giã khen thưởng đột xuất lực lượng công an trong đó có 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản là 20 chiếc điện thoại tại cửa hàng Điện Máy Xanh trên địa bàn. Ảnh: BG

5 cá nhân được khen thưởng gồm: Thượng uý Đặng Minh Hoàn, cán bộ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự; Thượng uý Đoàn Tiến Đạt, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự; Thượng uý Phạm Minh Thành, cán bộ Tổ tăng cường cơ sở 2, Phòng Cảnh sát hình sự; Trung tá Mai Chí Công, Phó Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Thượng uý Trần Nhân Cát, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, công an xã Bình Giã, TP.HCM.

Trước đó, gần 1 giờ sáng ngày 21-8, trực ban Hình sự công an xã Bình Giã tiếp nhận trình báo của người dân về việc cửa hàng Điện Máy Xanh (ấp Trung Thành, xã Bình Giã) xảy ra vụ kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng lấy đi 20 điện thoại, giá trị khoảng 180 triệu đồng.

5 cá nhân thuộc các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM, công an xã Bình Giã được UBND xã Bình Giã khen thưởng đột xuất. Ảnh: BG

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Bình Giã đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của công an Thành phố, phân công cán bộ công an xã, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng VKSND khu vực 14, cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự, phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, đánh giá tài sản bị thiệt hại.

Công an đã rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai truy xét, sàng lọc, xác định Nguyễn Thanh Tâm (35 tuổi, ngụ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Tiểu Long (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là nghi phạm.

Tuy nhiên hai người này đã về tỉnh Đồng Tháp.

Hai đối tượng vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Bình Giã bị bắt giữ. Ảnh: BG

Bị mời về trụ sở công an xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp làm việc, hai người khai nhận đã trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Tổ Công tác của phòng Cảnh sát hình sự cùng công an xã Bình Giã đã thu hồi được toàn bộ số tài sản bị mất gồm 20 chiếc điện thoại các loại, công an xã Bình Giã tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.