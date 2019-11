VKSND tỉnh Bình Dương vừa cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vụ án Nguyễn Hoàng Khanh bị truy tố về tội vu khống để điều tra bổ sung.



Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT công an tỉnh, năm 2011 bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ thị xã Tân Uyên) cho ông Trần Minh (ngụ TP Thủ Dầu Một) vay 13,5 tỉ đồng.

Thời hạn vay là ba tháng, mục đích vay để đưa vào vốn lưu động của Công ty TNHH Hiệp Lợi và Công ty TNHH Trường Phát. Đến hẹn, ông Minh không có tiền trả nên bà Thủy khởi kiện ra tòa để đòi tiền.

Ngày 23-12-2011, TAND TP Thủ Dầu Một ban hành quyết định thỏa thuận giữa các đương sự có nội dung ông Minh có trách nhiệm hoàn trả cho bà Thủy 13,5 tỉ đồng và quyền yêu cầu thi hành án (THA) thi hành quyết định.

Bà Thủy làm ủy quyền cho bị can Nguyễn Hoàng Khanh thực hiện tất cả công việc ở giai đoạn THA và liên hệ với cơ quan chức năng để làm việc.

Sau đó cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận trên. Bị can Khanh cho rằng ông D. (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, là em vợ ông Minh) đã can thiệp nên cơ quan THA nể nang, không tích cực xác minh tài sản để tổ chức THA.

Từ đó bị can Khanh làm đơn đề nghị và đơn cứu xét gửi đến 35 lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí. Mỗi đợt gửi đơn cách nhau khoảng 10 ngày.

Nội dung các đơn này chủ yếu nói về gia đình ông Minh, trong đó ông D. có hai công ty và có rất nhiều tài sản. Nhưng do ông D. có thế lực nên THA không tiến hành kê biên mà kéo dài để tài sản của ông Minh chuyển sang những người thân trong gia đình. Các đơn này cũng nêu đích danh tên tuổi ông D., chức vụ cùng hình ảnh kèm theo.

Theo kết luận của CQĐT từ những tài liệu thu thập được, ngày 12-1-2018, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết luận nêu rõ ngày 14-5-2018, ông D. cũng có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của bị can Khanh. Đối chiếu hai mốc thời gian trên thì thấy cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án trước khi có đơn yêu cầu của ông D. năm tháng.

Kết luận điều tra cho rằng bị can Khanh đã lợi dụng việc được ủy quyền của bà Thủy để soạn đơn và gửi nhiều nơi, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ông D.

Hành vi của bị can Khanh không gây thiệt hại về vật chất nhưng gây sự hiểu lầm, làm giảm lòng tin của cấp lãnh đạo, Nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng xấu đến danh dự của ông D. Vì thế hành vi trên của bị can Khanh đủ dấu hiệu cấu thành tội vu khống.