Đánh kiểm sát viên nhưng ra tòa khai chỉ 'quơ tay trúng mặt'

Nội dung vụ án Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, bị cáo Hiền bị truy tố về tội gây rối trật tự phiên toà, phiên họp, bị cáo Sang và Loan bị truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ. Hồ sơ cho thấy, ngày 23-7-2018, TAND huyện Bình Chánh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung trong vụ án này ông Nguyễn Văn Nam là nguyên đơn và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em (Bình Chánh, TP.HCM) Trong quá trình xét xử tại toà án, Đại diện VKS ông Nguyễn Văn Lân phát biểu quan điểm cho rằng, lối đi mà các bên đang tranh chấp là đường đi chung và đề nghị bị đơn ông Hiền, bà Em tháo dỡ các vật cản, trả lại lối đi chung cho các hộ. Ngay sau đó, HĐXX nghị án cũng đưa ra ý kiến đồng quan điểm với VKS. Trong lúc chủ tọa phiên tòa đang đọc bản án, Hiền giơ tay phản đối nội dung nhưng không được chủ tọa đồng ý. Bản án vừa đọc kết thúc, Hiền bất ngờ chạy lên dùng tay đấm 3 cái vào mặt ông Nguyễn Văn Lân là Kiểm sát viên của VKSND huyện Bình Chánh khiến ông này bị thương. Lúc này, thấy phóng viên báo Người Lao Động đang thực hiện tác nghiệp, người nhà phía bị đơn cũng lao đến giật điện thoại, giằng co, phóng viên đã bị đánh vào đầu, cào vào mặt, cổ… yêu cầu xóa ghi âm, ghi hình. Hiền mặc dù đang bị công an khống chế vẫn lao ra dùng chân đạp vào một công an viên. Để giải vây, bị cáo Loan đã dùng cây gậy tấn công, đập vào mũ bảo hiểm và vai ông Tuấn 4 cái. Bị cáo Sang chạy đến hỗ trợ cho Hiền và Loan, bị lực lượng công an ngăn lại nên đã dùng tay đấm vào mặt công an. Tại cơ quan điều tra, Hiền, Sang và Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 31-7-2018, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiền về tội gây rối trât tự phiên tòa, phiên họp và chống người thi hành công vụ; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sang và Lê Thị Ngọc Loan về tội Chống người thi hành công vụ. Hiền và sang bị tạm giam, Loan được tại ngoại. Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đề nghị VKSND huyện Bình Chánh chuyển vụ án lên Cơ quan CSĐT công an TP.HCM.