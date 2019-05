Kỳ án giết mẹ: Luật sư trưng bằng chứng ngoại phạm của bị cáo

Kiến nghị xem xét 16 vấn đề Đồng quan điểm với các đồng nghiệp của mình, LS Trần Văn An, cho rằng không có căn cứ để cáo buộc Vi Văn Phượng là hung thủ giết hại bà Nguyễn Thị Vui. Theo LS An, bản án giám đốc thẩm khẳng định căn cứ buộc tội đối với Phượng tại hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm là chưa vững chắc, từ đó yêu cầu điều tra lại 7 vấn đề. Tuy nhiên, sau hơn hai năm điều tra, hầu hết các vấn đề đều không được làm rõ, hoặc được xác minh nhưng lại không đảm bảo tính khách quan. LS An nêu ra 16 vấn đề, đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ, làm rõ để xác định Phượng có phải là hung thủ gây án hay không. Trong số này, LS An dẫn chứng trước khi vụ án mạng xảy ra, vợ Phượng có gửi 50 triệu đồng về cho bị cáo, do đó không thể có chuyện vì quá túng bách và bực tức vì bị mẹ đòi vàng mà Phượng ra tay. Cùng với đó, cần phải làm rõ thời điểm gây án, Phượng mặc một hay hai áo. Trong khi Phượng và nhiều nhân chứng khẳng định chỉ mặc một áo thì một nhân chứng khác lại cho rằng bị cáo mặc hai áo. Tuy nhiên, lời khai của chính nhân chứng này lại thay đổi và mâu thuẫn với nhau, khi thì nói một áo, khi lại nói hai áo...