Người đàn ông đi tù từ chuyện tranh chấp đất rồi đánh công an

Ngày 22-4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ Đồng Văn Luận về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, Luận và chị G. có tranh chấp về đất đai. Sau khi Luận gây gổ với chị G., chị G. gọi điện báo công an phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt). Khoảng 19 giờ ngày 15-6-2018, lực lượng công an phường do anh Phạm Bình Phương làm tổ trưởng xuống nhà mời Luận về trụ sở công an phường làm việc. Tuy nhiên, Luận không chấp hành mà dùng tay bóp cổ anh Phương.



Bị cáo Luận tại tòa phúc thẩm. Ảnh: NN



Được mọi người can ngăn nên Luận ra sau hè trốn. Anh Phương gọi về phường xin lực lượng hỗ trợ. Khi lực lượng hỗ trợ đến, anh Phương ra sau hè tìm Luận thì bị Luận dùng miếng ngói và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt gây thương tích.



Sau đó, Luận bị lực lượng công an và bảo vệ dân phố khống chế. Theo kết luận giám định, anh Phương bị thương tích 9%.

Xử sơ thẩm vào tháng 11-2018, TAND quận Thốt Nốt tuyên phạt Luận 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 tháng tù). Sau đó, Luận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết gì mới nên tuyên bác kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm, phạt bị cáo 18 tháng tù.