Tư vấn pháp luật: Soi rọi từ chính Luật Doanh nghiệp!

Ưu tiên áp dụng luật ban hành sau Cung cấp dịch vụ pháp lý là ngành nghề gồm rất nhiều dịch vụ. Trong số đó, trừ các lĩnh vực buộc LS phải có mặt thì các dịch vụ khác như tư vấn về đầu tư, du học, mang thai hộ, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính... chỉ cần người nào có kiến thức pháp luật vững cộng thêm một số kỹ năng về tư vấn là có thể hành nghề được. Chứng chỉ hành nghề LS chỉ mang ý nghĩa giấy phép hành nghề trong lĩnh vực có điều kiện. Ví dụ, tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa trong vụ án hình sự thì phải có chứng chỉ hành nghề LS. Về quan điểm cho rằng nếu luật chuyên ngành và luật chung có mâu thuẫn với nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng luật chuyên ngành, theo tôi ý kiến này là không đúng. Bởi lẽ Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật chưa bao giờ thừa nhận quan điểm này. Nói thêm là từ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, 2008 đến 2015 chưa bao giờ có điều khoản nào quy định rằng ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành nếu mâu thuẫn với luật chung. Các luật này thống nhất một nguyên tắc: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”. Sở dĩ có điều này vì ngoại trừ hiến pháp là loại văn bản quy phạm pháp luật luôn luôn chỉ tồn tại một văn bản hiện hành duy nhất, các loại văn bản quy phạm pháp luật khác thường xuyên có nhiều văn bản do cùng một cơ quan ban hành, cùng có hiệu lực ở một thời điểm nhất định. Vì cùng loại văn bản và cùng do một cơ quan ban hành nên các văn bản này có cùng vị trí thứ bậc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong trường hợp các văn bản đó cùng quy định về một vấn đề nhưng nội dung khác nhau thì không thể đồng thời được áp dụng vào một vụ việc cụ thể. Vì vậy, lựa chọn quy phạm nào để áp dụng trong những trường hợp đó phải được quy định thành nguyên tắc áp dụng quy phạm pháp luật. Do đó, theo nguyên tắc này thì các luật như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp được ban hành hoặc sửa đổi sau Luật LS nên được ưu tiên áp dụng khi có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. TS CAO VŨ MINH, ĐH Luật TP.HCM