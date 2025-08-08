Phát hiện gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên xe khách từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ 08/08/2025 17:44

(PLO)- Tổ công tác CSGT Công an TP Huế phát hiện xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi, không rõ nguồn gốc từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, tại Km 800+500 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Phong Thái, TP Huế, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã dừng xe ô tô khách Hải Yến (biển số Lào UN-2345) chạy hướng Bắc - Nam để kiểm tra.

Phát hiện gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên xe khách từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý có 19 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Văn Khoa (39 tuổi, trú tại phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khai nhận đã chở số hàng trên từ một cửa khẩu ở Lào về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được Phòng CSGT bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.