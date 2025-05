Phát hiện hơn 3,3 tấn hàng không rõ nguồn gốc trong kho ở Long An 20/05/2025 12:55

Ngày 20-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An)

Theo đó, chiều 13-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) tiến hành kiểm tra một kho hàng trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Hơn 3,3 tấn hàng hóa bị công an phát hiện thu giữ. Ảnh: CALA

Kho hàng do ông Nguyễn Văn Đ (35 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 72 bình thủy, 237 lẩu điện đa năng, 18 nồi cơm điện, 215 bếp gas đôi và 15 nồi chiên không dầu (hơn 3,3 tấn), giá trị ước tính khoảng 140 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ lô hàng trên. Toàn bộ số hàng đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.