Phát hiện 'kênh' pháo hoa lậu qua kiểm tra người đàn ông không đội mũ bảo hiểm 22/01/2026 09:37

(PLO)- Từ 2 hộp pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc, lực lượng công an mở rộng điều tra, phát hiện hơn 143 kg được che giấu trong phòng trọ ở Gia Lai.

Ngày 22-1, Công an xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Xê (47 tuổi, ngụ xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về hành vi mua bán pháo hoa nổ, khối lượng hơn 140 kg.

Nguyễn Thanh Xê cùng tang vật. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19-1, Công an xã Chư Pưh phát hiện Phạm Hồng Thái Dương (19 tuổi, ngụ làng Plei Djriêk, xã Chư Pưh) điều khiển xe mô tô 81P1-36677, không đội mũ bảo hiểm, mang theo một túi ni lông màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện có 2 hộp pháo hoa nổ, bên trong có 49 vật hình trụ tròn có in chữ nước ngoài.

Qua làm việc, Dương khai nhận mua pháo này từ một người tên Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Xê, ngụ thôn Hòa Phú, xã Chư Pưh).

Ngay sau đó, Công an xã Chư Pưh đã tiến hành khám xét nơi ở của Xê, phát hiện bên trong phòng trọ có 83 hộp giấy bên trong có 49 vật hình trụ được liên kết với nhau, tổng khối lượng 143,8 kg.

Xê khai nhận đó là pháo hoa nổ được mua qua mạng xã hội của một người đàn ông không rõ lai lịch vào khoảng tháng 7-2025 để về bán kiếm lời.

Công an xã Chư Pưh đã lập biên bản, niêm phong tang vật và tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định