Phát hiện nhiều thùng xúc xích, cá viên chiên không rõ nguồn gốc xuất xứ 29/10/2025 17:34

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 5 thùng xốp bên trong có xúc xích, cá viên chiên, nem chiên, bánh..., với khối lượng khoảng 350kg có nhãn mác nước ngoài, không chứng minh được xuất xứ.

Ngày 29-10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT đã phát hiện một ô tô vận chuyển 350 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc và 10 thùng đồ chơi các loại.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28-10, tại Km 66+200, Quốc Lộ 18, thuộc địa phận phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành dừng kiểm tra 1 xe ô tô khách đi theo hướng phường Hoàng Quế đi phường Mạo Khê.

Nhiều thùng xúc xích, cá viên chiên bao bì nước ngoài không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện. Ảnh: CAQN

Qua kiểm tra tại khu vực khoang chở hàng hóa của xe, lực lượng chức năng phát hiện có 5 thùng xốp, bên trong có xúc xích, cá viên chiên, nem chiên, bánh càng cua..., khối lượng khoảng 350kg được đóng thành các túi nhỏ bên ngoài có nhãn mác nước ngoài. Cùng với đó, có 10 thùng đồ chơi các loại có nhãn mác nước ngoài.

Qua làm việc, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh được xuất xứ số hàng hóa trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 7 xác minh, xử lý theo quy định.