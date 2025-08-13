Phát hiện tài xế ô tô không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy 13/08/2025 11:52

(PLO)- Qua kiểm tra, công an phát hiện tài xế ô tô không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy.

Ngày 13-8, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 vừa phát hiện một thanh niên lái xe ô tô không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy.

Trước đó, chiều ngày 10-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 trong quá trình tuần tra kiểm trên tuyến Quốc lộ 13 thuộc địa bàn xã Tân Khai (tỉnh Đồng Nai) phát hiện xe ôtô tải do NTQ (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế ô tô tải không có giấy phép lái xe, dương tính với ma tuý. Ảnh: CA

Kết quả test nhanh ma túy cho thấy nam thanh niên này dương tính với ma tuý. Ngoài ra, T không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T về các lỗi: Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy và không có Giấy phép lái xe. Đồng thời tạm giữ phương tiện và bàn giao NQT cho Công an xã Tân Khai tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.