Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình 23/01/2026 11:07

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 22-1-2026, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng và Tổng thống Azerbaizan Ilham Aliyev. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng thống Donald Trump cùng 19 nguyên thủ và đại diện chính phủ các nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, UAE và Mông Cổ đã ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với các thành viên nội các của Tổng thống Trump, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và thành viên Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, đồng thời sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên Hội đồng triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17-11-2025, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững tại Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng cũng trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam – Mỹ, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đồng thời chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Các Bộ trưởng thành viên nội các của Tổng thống Trump khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy sớm đạt được thỏa thuận về đàm phán thuế đối ứng.

Các bên cũng hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Bên lề lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tổng thống Aliyev gửi lời chào thân ái tới Tổng Bí thư Tô Lâm và lời chúc mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2026 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược và triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5-2025, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí và công nghệ.

Tổng thống Aliyev cũng đánh giá cao việc Việt Nam quyết định tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đóng góp thiết thực cho quá trình tái thiết không chỉ tại Gaza mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Uzbekistan, Saudi Arabia và đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov, để trao đổi về khả năng hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình và thúc đẩy quan hệ song phương.

Các đối tác hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, tin tưởng rằng đường lối đối ngoại, lịch sử tự cường và kinh nghiệm vượt qua hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.