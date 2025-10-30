Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Sớm bố trí khu tái định cư an toàn sau mưa lũ 30/10/2025 19:27

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao công tác di dời dân để đảm bảo an toàn của Quảng Ngãi và đề nghị cần sớm bố trí khu tái định cư an toàn sau mùa mưa lũ.

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, mưa lũ tại các xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Quảng Ngãi.

Tại xã Thanh Bồng, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tuyến Trà Lâm - Trà Hiệp bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập ba thôn với gần 800 nhân khẩu. Ông yêu cầu địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sớm khắc phục, thông tuyến giao thông, không để người dân bị chia cắt kéo dài.

Chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng nề, Phó Thủ tướng trao nhu yếu phẩm, động viên bà con tổ 5, thôn Trà Xanh, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng trò chuyện với người dân tại buổi kiểm tra thực tế.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đến xã Tây Trà Bồng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở, thăm hỏi các hộ dân đang sơ tán tại Trường Mầm non số 1 Hương Trà, tổ 1 thôn Trà Linh. Ông động viên lực lượng tuyến đầu đang ứng cứu, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương bảo đảm đầy đủ lương thực, nước sạch, nơi ở an toàn cho người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xã Tây Trà Bồng cần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với mưa lũ của tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Quảng Ngãi, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, hàng nghìn ngôi nhà và hoa màu hư hỏng. Ông yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương bảo đảm đời sống người dân, “tuyệt đối không để ai thiếu đói, thiếu lương thực trong vùng tạm trú”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh tập trung khắc phục hơn 200 điểm sạt lở, khơi thông giao thông, khôi phục sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp người dân sớm ổn định sinh kế. Về lâu dài, ông đề nghị khảo sát, quy hoạch khu tái định cư, di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Người dân bày tỏ phấn khởi khi được Phó Thủ tướng quan tâm.

“Tôi đánh giá rất cao sự chủ động của Quảng Ngãi trong việc di dời dân, nhờ đó không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, cần sớm bố trí khu tái định cư an toàn sau mùa mưa lũ để ổn định cuộc sống cho người dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập sâu, có nơi ngập tới 3m. Chính quyền đã di dời 977 hộ với trên 3.600 người đến nơi an toàn. Giao thông là lĩnh vực thiệt hại nặng nhất, với hơn 200 điểm sạt lở, tổng khối lượng ước tính 60.000 m³ đất đá, cùng hai người bị thương.