Đi làm đồng, tá hỏa khi phát hiện thi thể người dưới giếng 30/10/2025 17:41

(PLO)- Trong lúc đi làm đồng, một người dân ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi hốt hoảng khi thấy một thi thể dưới giếng.

Chiều 30-10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể dưới giếng nước giữa đồng ruộng trồng hành thuộc thôn Thanh Thủy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc đi làm đồng, một người dân nhìn xuống giếng nước giữa cánh đồng thuộc thôn Thanh Thủy và hoảng hốt khi thấy một thi thể dưới đáy giếng. Vụ việc được người dân lập tức trình báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường phát hiện thi thể.

“Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy”, ông Hiền cho biết.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường cùng chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, bảo vệ khu vực và báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông NĐT (74 tuổi, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn). Theo người nhà, ông T rời khỏi nhà từ sáng 27-10, sau đó gia đình mất liên lạc và đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày qua.