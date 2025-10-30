3 người bị lũ cuốn trôi khi qua cầu ngập ở Quảng Ngãi 30/10/2025 11:13

(PLO)- Đi qua cầu lúc nước lũ lên cao, chảy xiết, ba người bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Ngãi.

Sáng 30-10, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh LBH (25 tuổi, ngụ xã Sơn Tịnh) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua cầu Cống Kiến ở thôn Lộc Nam tối 29-10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29-10, anh H đi làm về, điều khiển xe máy qua cầu Cống Kiến thì gặp đoạn nước lũ tràn mạnh qua cầu. Do nước dâng cao, dòng chảy xiết, anh H bị cuốn trôi xuống dòng nước.

Nạn nhân được tìm thấy vào sáng 30-10.

Người dân khu vực phát hiện sự việc đã hô hoán, báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng xã Sơn Tịnh đã huy động phương tiện, thiết bị tổ chức tìm kiếm quanh khu vực cầu Cống Kiến.

Đến sáng 30-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H ở gần nơi gặp nạn.

Trong đêm 29-10, tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.



Video: Người dân giải cứu một người bị nước cuốn trôi khi qua cầu.

Khoảng 21 giờ 10 tối 29-10, người dân thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ phát hiện một người đàn ông đang bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết ở khu vực cầu Xã Trạch. Nhận tin báo, lực lượng công an xã, dân quân, ban cán sự thôn khẩn trương triển khai phương án cứu hộ.

Sau hơn 30 phút nỗ lực, đến 21 giờ 45, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm xe máy của anh T.

Qua xác minh, người bị nạn là anh ĐVT (ngụ thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ). Trước đó, anh T lái xe máy chở theo một người bạn đi qua cầu Xã Trạch trong lúc nước dâng cao, tràn qua mặt cầu. Khi đến giữa cầu, dòng nước xiết cuốn ngã cả hai người xuống suối.

Rất may, người ngồi sau kịp bơi vào bờ và tri hô người dân đến ứng cứu. Anh T bị mắc kẹt giữa dòng nước, bám vào bụi tre gần nửa giờ trước khi được giải cứu. Anh chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe, hiện tình trạng ổn định.

Đến 7 giờ 15 sáng 30-10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe máy của anh T bị nước cuốn trôi, nằm gần khu vực cầu Xã Trạch.