52 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập do sạt lở lấp đường đi 30/10/2025 18:04

(PLO)- Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ xuống, lấp đường đi, 52 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập hoàn toàn.

Ngày 30-10, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ sập xuống, vùi lấp tuyến đường huyết mạch từ thôn Trà Xanh đi thôn Băng (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), làm 52 hộ với 239 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Đất đá đổ từ trên xuống chắn toàn bộ đường đi.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Bồng cho biết, vụ sạt lở xảy ra tại khu vực cầu A Rin, sáng cùng ngày. Lượng đất đá tràn xuống quá lớn, phủ kín mặt đường, gây hư hỏng nặng và chia cắt toàn bộ tuyến giao thông.

Điểm sạt lở gây chia cắt tuyến đường vào thôn Trà Hoa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên khẩn trương dọn dẹp, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không để người dân tự ý qua lại khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và khối lượng đất đá lớn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang kiến nghị tỉnh và các đơn vị chức năng hỗ trợ máy móc, phương tiện cơ giới để sớm thông tuyến, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Cùng ngày, tại xã Măng Ri, mưa lớn kéo dài khiến sườn đồi ở thôn Chum Tam xuất hiện vết nứt rộng 15–30 cm, kéo dài khoảng 700 m. Chủ tịch UBND xã Măng Ri, ông Phạm Xuân Quang, cho biết chính quyền đã khẩn trương di dời 16 hộ với 38 nhân khẩu sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.

Sạt lở Quốc lộ 40B.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường như ATK thôn Mô Za - thôn Tân Ba, tuyến đi khu sản xuất thôn Đắk Kinh I, đường từ quốc lộ 40B đi xã Ngọc Lây (cũ), đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy, các tuyến nội và liên thôn Tu Thó, Ngọc Hoàng - Măng Bút, Ba Tu 3 cũng bị sạt lở.

Ước tính khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối, nhiều cống và mố cầu bị hư hỏng nặng, gây chia cắt nhiều khu dân cư.