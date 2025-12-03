Phó Thủ tướng: Không để người dân Lâm Đồng đói, khát, thiếu thuốc men sau mưa lũ 03/12/2025 18:55

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tập trung hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất sau đợt mưa lũ lịch sử.

Ngày 3-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Theo báo cáo, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề: 5 người chết, 1 người bị thương; 23 căn nhà sập, trôi hoàn toàn và 206 căn nhà hư hại. Hơn 4.570 ha hoa màu bị thiệt hại, hơn 18.600 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Toàn tỉnh ghi nhận 33 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ trên các tuyến giao thông huyết mạch, thiệt hại ước tính hơn 1.055 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, các bộ, ngành và địa phương báo cáo tiến độ khắc phục: Xử lý giao thông đứt gãy, gia cố các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn hồ đập, khôi phục cơ sở hạ tầng và đời sống dân sinh.

Nhiều khó khăn cũng được nêu như thiếu vị trí đổ đất đá sạt trượt, hạn chế trong đánh giá lưu lượng xả hồ thủy lợi, thiếu phương tiện và lực lượng 4 tại chỗ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận sự chủ động, kịp thời của Lâm Đồng trong ứng phó và khắc phục thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Ông nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục rà soát, hỗ trợ đúng, trúng, bảo đảm đời sống người dân, tuyệt đối không để dân đói, khát và thiếu thuốc men.

Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Ảnh: PN

Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng khẩn trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; vận động tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, tránh tình trạng các em thiếu quần áo, sách vở sau mưa lũ. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cũng phải được chú trọng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, Lâm Đồng được yêu cầu rà soát thiệt hại, đề xuất Trung ương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân sớm phục hồi sinh kế.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa. Tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin đã huy động nhiều nguồn lực, ưu tiên bảo vệ tính mạng và đời sống nhân dân; tạm phân bổ 97 tỉ đồng từ khoản hỗ trợ 500 tỉ đồng của Chính phủ để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ.