Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra vùng xung yếu, thăm hỏi người dân đang tránh, trú bão

Chiều 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình thực tế các vùng xung yếu và thăm hỏi một số đơn vị, người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 13 tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 16 hộ/40 người đang được sơ tán về nhà tránh lũ khu phố 3.
Phó Thủ tướng khẳng định, người dân cứ an tâm ở trong khu tránh bão, Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an đang quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân.