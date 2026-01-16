Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng 16/01/2026 18:15

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động, chỉ định ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng.

Ngày 16-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại trụ sở xã Sao Vàng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động, chỉ định ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, ông Mai Văn Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Mai Văn Hải (bìa phải) và ông Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: ĐT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng. Ông Hoàng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh xã Sao Vàng là một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Đây là địa bàn trọng điểm với Cảng hàng không Thọ Xuân, nơi tập trung thu hút đầu tư công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Do đó, việc củng cố hệ thống chính trị, bố trí cán bộ có năng lực giữ vai trò lãnh đạo là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.