Phù phép số liệu tận thu rừng cháy, nhóm cán bộ ở Huế lãnh án 23/03/2026 10:35

Ngày 23-3, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND TP Huế tuyên án năm bị cáo bị xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 11.000 m3 gỗ thông.

Tòa phạt Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Lâm Phát, ba năm sáu tháng tù; Trương Ngọc Đức, nhân viên Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp, ba năm ba tháng tù.

5 bị cáo liên quan vụ thiết kế, thẩm định phương án khai thác tận thu rừng cháy gây thiệt hại hơn 11.000 m3﻿.

Các bị cáo Lê Hạ, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (51 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, mỗi bị cáo bị phạt ba năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trước đó, vụ án này đã được tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định số liệu chưa chính xác, ảnh hưởng tới số liệu kết luận về sản lượng gỗ, áp dụng văn bản hết hiệu lực, trách nhiệm của những người có liên quan.

Bản án xác định: từ ngày 25 đến 30-6-2021 xảy ra hai vụ cháy rừng tại khu rừng trồng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy thuộc Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên- Huế cũ, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, quản lý.

Sau vụ cháy, Toàn đồng ý cho Khanh thiết kế phương án, dự toán khai thác tận thu hơn 157 ha gỗ rừng trồng thiệt hại do cháy.

Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu 157 ha gỗ trên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, các cán bộ liên quan đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình.

Đó là không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng, xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học, xác định diện tích trừ bỏ không đúng, sai số lượng cây, kích cỡ, tự điều chỉnh phẩm chất cây, cây còn xanh nhưng vẫn xác nhận lá cây sau cháy ngả màu vàng...

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các cán bộ liên quan gây thiệt hại đối với Nhà nước 11.454 m3 gỗ thông, có giá trị hơn 5,5 tỉ đồng.