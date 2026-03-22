TP.HCM: Chi đoàn TAND khu vực 2, khu vực 5 trao học bổng, quà tặng cho học sinh, gia đình chính sách 22/03/2026 11:26

(PLO)- Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa của các tòa nhằm tri ân những người có công với cách mạng; đồng thời hỗ trợ, khích lệ học sinh nghèo hiếu học vì tương lai của đất nước.

Ngày 21-3, TAND khu vực 2, TP.HCM tổ chức chương trình về nguồn và sinh hoạt chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Đất Đỏ, TP.HCM.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn TAND khu vực 2, TP.HCM cùng với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thủ Thiêm đã tham quan và dâng hương tại Di tích văn hóa - lịch sử cấp Quốc gia khu lưu niệm Võ Thị Sáu.

Đoàn thăm, dâng hương tại khu di tích Võ Thị Sáu. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tiếp đó TAND khu vực 2, TP.HCM đã tổ chức chương trình trao 60 suất học bổng "Vì đàn em thân yêu 2026" cho các em học sinh tại xã Hoà Hội, TP.HCM.

60 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh tại xã Hòa Hội. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cùng ngày, Chi đoàn TAND khu vực 5, TP.HCM cũng đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính tại xã Đất Đỏ, TPHCM.

TAND khu vực 5, TP.HCM trao quà và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cạnh đó, TAND khu vực 5 còn tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, các em học sinh Trường TIểu học Bông Trang tại xã Xuyên Mộc, TPHCM