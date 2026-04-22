Phương án xử lý vật thể nghi xe tăng cũ ở biển Quy Nhơn 22/04/2026 10:37

Ngày 22-4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.

Theo Đại tá Sơn, bước đầu nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển. Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện, trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này.

Trước mắt, sẽ khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo, sau đó cơ quan chức năng sẽ khảo sát, rà phá vật liệu nổ và xây dựng phương án trục vớt để bảo đảm an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Trước đây, tại khu vực này cũng đã từng trục vớt một chiếc xe tăng.

Đơn vị chức năng sẽ khoanh vùng bảo vệ và có phương án xử lý, trục vớt vật thể nghi là xác xe tăng cũ. Ảnh: Lương Quốc Cường

Như PLO đưa tin, ngày 17-4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang chạy bộ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu phát hiện một vật thể lạ nổi lên trên bờ biển Quy Nhơn khi thủy triều rút.

Qua quan sát, chiếc xe tăng này đã mất tháp pháo, toàn thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh bởi nước biển và phủ đầy rêu xanh.

Theo anh Cường, vị trí này bình thường bị nước biển che khuất, hiếm khi thủy triều rút sâu đến như vậy. Do đó, một phần chiếc xe tăng này chỉ lộ ra trong thời gian ngắn rồi tiếp tục chìm trong nước.

Hiện, vị trí xe tăng cũ phát lộ đã ngập chìm trong nước biển.