Tàu cá vừa đổ 1.800 lít dầu chưa kịp ra khơi bốc cháy ngùn ngụt 22/04/2026 08:59

(PLO)- Chiếc tàu cá chứa 1.800 lít dầu vừa được chủ tàu đổ để chuẩn bị ra khơi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Ngày 22-4, cơ quan chức năng TP Huế vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá xảy ra tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An.

Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 21-4, tàu cá TTH 45759TS của ông Dương Hải (51 tuổi, ngụ ở tổ dân phố Hải Tiến) đang neo tại cầu cập bến cơ sở sản xuất đá đông lạnh thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn, chủ tàu cá cùng với người dân địa phương đã có mặt để dập tắt ngọn lửa.

Clip: Tàu cá chứa 1.800 lít dầu bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trên tàu cá chứa khoảng 1.800 lít dầu vừa mới được chủ tàu đổ để chuẩn bị ra khơi nên lửa càng cháy dữ dội hơn, nguy cơ cháy lan qua các tàu cá và lồng nuôi cá lân cận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận An phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày 22-4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.