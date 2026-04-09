Quân y nhà giàn DK1/7 kịp thời sơ cứu ngư dân bị cá chình cắn 09/04/2026 16:27

(PLO)- Quân y nhà giàn DK1/7 đã kịp thời sơ cứu cho một ngư dân bị cá chình cắn trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 ngày 9-4, nhà giàn DK1/7 thuộc Cụm Huyền Trân nhận được tín hiệu cần hỗ trợ của tàu cá BTh 98101 TS. Tàu do ông Tạ Văn Thu (trú tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Quân y nhà giàn DK1/7 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn.

Theo thông tin từ tàu cá, trong quá trình khai thác hải sản, ngư dân Phạm Văn Thơm bị cá chình cắn, vết thương dài hơn 2,5 cm ở bàn tay phải.

Tổ quân y nhà giàn nhanh chóng hướng dẫn tàu đưa ngư dân lên kiểm tra. Y sĩ đã rửa vết thương, sát khuẩn, lấy dị vật và khâu 5 mũi. Đơn vị đồng thời cấp thuốc, hướng dẫn cách thay băng và chăm sóc vết thương để tránh nhiễm trùng khi tiếp tục làm việc trên biển.

Nhờ được sơ cứu kịp thời, đến 8 giờ 30 cùng ngày, sức khỏe ngư dân ổn định. Anh Thơm đã rời nhà giàn, trở lại tàu cá tiếp tục hành trình khai thác hải sản.

Cá chình biển. Ảnh minh họa

Việc hỗ trợ nhanh chóng của chiến sĩ nhà giàn DK1/7 tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của lực lượng làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ ngư dân trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.