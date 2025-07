Quảng cáo trên mạng: Năm nay sẽ hạn chế người nổi tiếng xuất hiện nếu vi phạm

Ngày 30-7, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) đã tổ chức Hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng.

Thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã xử phạt ba trường hợp vi phạm quảng cáo sai sự thật với tổng số tiền 215 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở hai trường hợp khác có liên quan đến người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm không đúng quy định.

Theo đánh giá của Cục, quảng cáo trên mạng đang là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng và đời sống xã hội. Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo sai sự thật, quảng cáo phản cảm, không kiểm chứng công dụng sản phẩm vẫn còn diễn ra phổ biến.

Một số trường hợp vi phạm liên quan đến quảng bá thực phẩm, thuốc, hàng hóa giả mạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Thời gian qua, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành nhiều văn bản gửi các cơ quan báo chí, đài truyền hình, nền tảng công nghệ, sàn thương mại điện tử yêu cầu tăng cường rà soát vị trí đặt quảng cáo, kiểm duyệt nội dung phát sinh trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các nội dung do người có ảnh hưởng (KOL, KOC) truyền tải.

Đại diện Cục cho biết việc quảng cáo thông qua người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng đang bị lợi dụng để tiếp thị các sản phẩm kém chất lượng, chưa được kiểm chứng, thậm chí hàng giả.

Trong đó, nhiều nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh người nổi tiếng, lãnh đạo quốc gia nhằm mục đích quảng bá sản phẩm sai sự thật hoặc phát tán nội dung bôi nhọ, vi phạm pháp luật.

Có tình huống một nhóm sử dụng AI để tạo video mô phỏng lãnh đạo ngồi nói chuyện rồi đăng lên nền tảng mạng xã hội.

“Chúng ta đang đối mặt với tình huống: Tiến bộ công nghệ mới nhất hiện nay của nhân loại cũng đang áp dụng cho các nội dung vi phạm pháp luật” - ông Lê Quang Tự Do nêu.

Ông Do nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng không chỉ là phát hiện và xử lý nội dung xấu độc, mà còn cần chủ động xây dựng thuật toán, công cụ AI để chặn và gỡ bỏ các nội dung vi phạm ngay từ khâu đầu.

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng nêu một điểm Cục muốn làm nhưng chưa làm được. Đó là năm nay, Cục phải làm cho được việc hạn chế sự xuất hiện của những người nổi tiếng, nghệ sĩ ở trên báo, các nền tảng và sân khấu biểu diễn nếu như vi phạm.

“Đây chưa phải quy định pháp luật nhưng là một sáng kiến" - ông Do cho biết.

Đề cập đến sáng kiến “White List”, “Black List”, ông Do cũng bày tỏ mong đại diện các công ty, đại lý quảng cáo tiếp tục tham gia. Theo ông Do, thực tế hiện nay cũng chỉ có các công ty lớn, còn công ty nhỏ thì chưa quan tâm lắm.

“Chắc chúng tôi vẫn áp dụng biện pháp tương đối thành công như trước đây là xử phạt nhiều hơn để tạo sự quan tâm” - ông Do nói.

Chúng tôi chưa bao giờ nhận được nhiều công điện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường xử lý, chấn chỉnh ngay tình trạng bán hàng giả, lừa đảo thông qua các hoạt động livestream bán hàng ở trên mạng như hiện nay. Do đó, chúng tôi sẽ triển khai rất mạnh, cùng với các đơn vị của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Công an để thực hiện việc này. Đây không phải lời hù doạ mà trong 3 tháng vừa qua đã làm rồi” - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nói.