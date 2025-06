Quảng Nam: Bão số 1 gây mưa rất to, nhiều vùng rốn lũ ngập sâu 12/06/2025 09:32

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 1, Quảng Nam có mưa rất to, nhiều nơi ở vùng rốn lũ ngập sâu, chia cắt.

Ngày 12-6, do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip), phía bắc và miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, gây ngập sâu, chia cắt ở vùng trũng thấp.

Lượng mưa đo được tại các trạm như sau tại huyện Đại Lộc: Đại Hiệp 343,8mm, Đại Sơn 335,4mm, Cầu Hà Tân 332,6mm, Đại Đồng 291mm; Thị xã Điện Bàn: Điện Ngọc 238,6mm, Điện Hồng 324,6mm; Huyện Duy Xuyên: Duy Phú 313mm; Huyện Quế Sơn: Quế Lộc 258mm, hồ Vĩnh Trinh 253mm, Quế Lưu 227,2mm…

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện Đại Lộc vốn là vùng rốn lũ ngập sâu. Ảnh: Đại Lộc

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở huyện Đại Lộc ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Tình trạng ngập lụt xảy ra nghiêm trọng ở các vùng, thôn trũng thấp ở xã Đại Hưng.

Ông Hà Xuân Minh (ngụ xã Đại Hưng) cho hay, mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nhiều thôn ven sông ngập sâu, có nơi ngập từ 1-1,5m.

“Những thôn ở vùng trũng thấp, gần sông như Thái Chấn Sơn, Thạnh Đại… ngập sâu. Nhà tôi hiện nước đang mấp mé, sắp tràn vào nhà”, ông Minh lo lắng.

Một số nơi ở xã Đại Hưng ngập từ 1-1,5m. Ảnh: Đại Lộc

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông, tài sản, hoa màu của người dân bị hư hại, mất trắng…

Ngoài ra, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như ĐT.603, ĐT.609, ĐT.615B bị ngập sâu, đi lại khó khăn hoặc tắc đường. Đối với các khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển báo, cấm di chuyển.

Theo thông tin từ Đài KTTV tỉnh Quảng Nam, từ đêm 11-6 đến ngày 13-6, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Người dân kê cao đồ đạc ứng phó mưa lũ. Ảnh: Đại Lộc

Nhiều tuyến đường ở Duy Xuyên bị chia cắt. Ảnh: Duy Xuyên

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 1.0 - 3.0m, hạ lưu đạt từ 0.5 - 1.5m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức dưới báo động 1 (BĐ1) đến trên BĐ1; sông Thu Bồn ở mức dưới BĐ1 đến BĐ1; trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1 đến BĐ1.