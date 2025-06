Bão số 1 đang mạnh lên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa rất to 12/06/2025 08:29

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 1, từ tối qua đến sáng sớm nay, khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Đáng chú ý, ở Huế ghi nhận lượng mưa đến 366,8mm; Đà Nẵng 333,8mm; Quảng Nam 240,2mm.