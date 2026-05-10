Quảng Ngãi: 3 cha con đi xe máy thương vong sau vụ va chạm giao thông với xe tải 10/05/2026 22:19

(PLO)- Sau vụ tai nạn giao thông va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1A, 3 cha con đi xe máy thương vong, trong đó bé nhỏ không qua khỏi, bé lớn và người cha bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tối ngày 10-5, lãnh đạo UBND xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một trẻ nhỏ tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 37 phút cùng ngày, tài xế Lê Quốc Anh (30 tuổi, trú phường Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển xe ô tô BKS 29E-605.58 lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ việc.

Khi đến đoạn Quốc lộ 1A qua thôn Phong Niên Thượng (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 76B1-355... do anh NA (36 tuổi, trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) điều khiển, chở theo 2 con là NBK (11 tuổi) và NPK (6 tuổi).

Vụ tai nạn khiến cháu NPK tử vong tại chỗ. Anh A và cháu NBK bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy 76B1-355... bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.