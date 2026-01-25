Quảng Ngãi: Người dân từ đô thị đến buôn làng hướng về Đại hội XIV 25/01/2026 07:34

(PLO)- Khắp tỉnh Quảng Ngãi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao đều hướng niềm tin về Đại hội XIV.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và vùng quê cả nước, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đường phố Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa trong những ngày Đại hội.

Tại Quảng Ngãi, không khí chào mừng Đại hội XIV lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị đến nông thôn, miền núi và vùng ven biển. Trên các trục đường chính, tuyến phố trung tâm, khu hành chính, cổng làng, cổng ngõ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, tạo nên bức tranh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp.

Niềm tin gửi trọn vào những quyết sách đột phá

Những ngày qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Với tinh thần phấn khởi, tự hào, nhiều ý kiến bày tỏ niềm tin đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, toàn diện, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Người dân Quảng Ngãi tin tưởng tuyệt đối vào những quyết sách từ Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Oanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ), cho biết ngay từ sáng sớm ngày khai mạc, ông và gia đình đã theo dõi đại hội qua truyền hình. Theo ông, đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đình Oanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ).

Ông Nguyễn Đình Oanh bày tỏ: "Trải qua 13 kỳ Đại hội, chúng tôi càng khẳng định niềm tin chính trị, niềm tin vào sự phát triển trong lòng nhân dân vào sự phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ chọn ra những đồng chí giữ các vị trí lớn lao, chủ chốt để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới".

Cùng chung niềm tin đó, ông Lê Sơn (tổ dân phố 20, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã dành nhiều thời gian theo dõi các nội dung của Đại hội XIV. Ông bày tỏ niềm tự hào và đặc biệt ấn tượng với những nội dung mang tính chiến lược trong các báo cáo trình đại hội.

Ông Lê Sơn ấn tượng với những nội dung mang tính chiến lược trong kỳ đại hội.

Theo ông Sơn, với người dân, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó là những quyết sách đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Kỳ vọng từ buôn làng

Tại thôn Plei Trum - Đăk Choah, phường Đăk Cấm, ông A Mai (60 tuổi) cho biết hơn 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quá trình đổi mới của đất nước, đời sống người dân địa phương ngày càng được cải thiện rõ rệt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi bày tỏ niềm tin về thành công của Đại hội, mong muốn nhiều quyết sách mang lại chuyển biến cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giao thông mở rộng giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Nhiều diện tích cây công nghiệp lâu năm được trồng mới, phủ xanh những quả đồi trước đây còn bạc màu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Sự đổi thay tích cực ấy tiếp thêm niềm tin cho ông A Mai và bà con trong thôn về thành công của Đại hội XIV. Đồng thời, bà con gửi gắm kỳ vọng các quyết sách của Đảng sẽ tiếp tục mang lại những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về Đại hội XIV.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Trum - Đăk Choah Y Lãnh (40 tuổi) mong muốn Đảng sẽ tiếp tục quan tâm toàn diện hơn đến chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, các giải pháp tạo việc làm cho lao động đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và tăng cường đào tạo nghề cho thanh niên.