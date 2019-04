Đoàn Thị Hương sẽ làm gì khi về Việt Nam?

Theo báo Anh The Telegraph, Đoàn Thị Hương đã bày tỏ sự vui mừng khi được giảm nhẹ cáo buộc và khả năng sớm rời khỏi nhà tù Malaysia để trở về Việt Nam.

Trước đó vào sáng 1-4, Đoàn Thị Hương ra hầu tòa ở Malaysia. Các công tố viên đã công bố thay đổi cáo buộc cho Đoàn Thị Hương từ giết người thành gây tổn hại cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm.

Theo báo The Star, thẩm phán Azmin Ariffin của Tòa thượng thẩm ở Shah Alam ngày 1-4 đã tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam. Theo mức án này, cô sẽ được thả vào tháng 6-2020, vì tòa tính thêm khoảng thời gian Hương bị giam giữ tại Malaysia từ ngày 15-2-2017 để phục vụ quá trình điều tra và xét xử.

Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư biện hộ chính cho Đoàn Thị Hương cho biết thân chủ của ông sẽ được trả tự do trong tuần đầu của tháng 5. Lý do Đoàn Thị Hương được trả tự do sớm là vì thẩm phán đã cho khoan hồng 1/3 mức án nhằm "tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo", theo đài Al-Jazeera.



Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Đoàn Thị Hương. Ảnh: AP

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rất cảm ơn mọi người, chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam, Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay", Đoàn Thị Hương bày tỏ vui mừng sau khi nghe tuyên án.

Trước khi rời phòng xử án, Đoàn Thị Hương bày tỏ hy vọng trở thành ca sĩ hay diễn viên khi trở về Việt Nam, theo báo The Telegraph.

Đoàn Thị Hương được nhìn thấy mặc áo chống đạn được áp giải đến tòa vào sáng ngày 1-4 ở Malaysia. Trước đó, cô khẳng định mình vô tội và không giết người mà cho rằng mình tham gia một chương trình chơi khăm trên truyền hình.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah cùng bị cáo buộc ám sát người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol, được truyền thông phương Tây cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2-2017.