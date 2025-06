Quy định khí thải và an toàn đang ‘bức tử’ xe hiệu suất cao 11/06/2025 17:40

Mới đây, Honda quyết định ngừng sản xuất Civic Type R tại Châu Âu là một ví dụ điển hình, tiếp nối hàng loạt thông báo tương tự từ các thương hiệu khác. Lý do không phải là ý muốn của nhà sản xuất, mà là sự tuân thủ bắt buộc theo luật pháp Châu Âu, đặc biệt là các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Chiếc hot hatch đình đám này không thể đáp ứng được các quy định mới và đành phải rút lui khỏi thị trường.

Ảnh: Motor1.



Không chỉ Honda, nhiều hãng xe khác cũng chịu chung số phận. Năm ngoái, Mazda buộc phải loại bỏ động cơ 2.0 lít của Miata tại Châu Âu, chỉ giữ lại phiên bản 1.5 lít nhỏ hơn. Tương tự, Volkswagen đã ngừng sản xuất hộp số sàn sáu cấp trên Golf GTI toàn cầu. Giờ đây, ngay cả phiên bản nâng cấp của Golf R cũng đã mất đi bàn đạp ly hợp, chỉ còn lại hộp số tự động.

Các quy định khí thải nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu (EU) cũng gây thiệt hại cho hai mẫu xe hiệu suất cao của Hyundai là i20 N và i30 N.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở quy định khí thải. Khoảng một năm trước, dòng xe hiệu suất cao Porsche 718 Boxster và Cayman đã bị rút khỏi thị trường Châu Âu do các quy định an ninh mạng mới của EU. Mặc dù Cayman GT4 RS và Boxster RS Spyder được miễn trừ do sản lượng hạn chế, nhưng những chiếc 718 chạy bằng động cơ đốt trong (ICE) dù vẫn có mặt tại các thị trường ngoài EU, cũng sẽ sớm dừng sản xuất vào tháng 10 này. Quá trình chuyển đổi sang xe điện kế nhiệm sẽ không thể diễn ra liền mạch. Ngay cả Macan thế hệ đầu tiên cũng đã rời khỏi Châu Âu vào năm 2024 vì lý do tương tự và sẽ bị khai tử hoàn toàn vào năm 2026.

Tương tự, Toyota buộc phải ngừng sản xuất xe hiệu suất cao GR86 vào năm ngoái do Quy định an toàn chung 2 (GSR2), và đối thủ Subaru BRZ cũng theo chân.

Bên cạnh các quy định, nhiều quốc gia còn áp dụng mức thuế khổng lồ đối với các loại xe hiệu suất cao phát thải nhiều. Điển hình như Hà Lan, một chiếc Toyota GR Yaris có giá khởi điểm lên tới 89.295 euro (khoảng 2,4 tỷ đồng). Tại Pháp, mức thuế CO₂ bắt buộc đẩy giá của chiếc xe ba xi-lanh này lên tới sáu con số. Ngay cả Toyota Supra cũng đang trên đường biến mất khỏi thị trường Châu Âu.

Có thể hiểu được nhu cầu về các quy định khí thải chặt chẽ hơn, bởi tất cả các loại xe đều tác động đến môi trường. Tuy nhiên, thật khó để thuyết phục rằng một chiếc xe hiệu suất cao 1.6 lít như GR Yaris lại gây hại nhiều hơn một chiếc Mercedes G-Class chạy điện nặng 3.085 kg. Mặc dù G-Class không có khí thải từ ống xả, nhưng trọng lượng gấp đôi so với GR Yaris cũng đặt ra những vấn đề khác về môi trường.

EU không cấm hoàn toàn các loại xe phát thải cao. Mercedes vẫn có thể bán một chiếc S-Class với động cơ V-12, miễn là xe điện và xe hybrid cắm điện của hãng bù đắp được lượng khí thải. Thực tế, EU đã gia hạn mục tiêu phát thải CO₂ trên toàn đội xe từ năm 2025 - 2027, cho các nhà sản xuất ô tô thêm hai năm để đạt mức trung bình 93,6 g/km hoặc thấp hơn 15% so với mục tiêu 2020–2024.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn vào năm 2030, khi các nhà sản xuất ô tô phải giữ mức dưới 49,5 g/km. Hình phạt cho việc không đạt mục tiêu này là rất lớn. Đối với những gã khổng lồ như Volkswagen Group hay Stellantis, chi phí có thể lên tới hàng tỷ euro.

Những chiếc xe hiệu suất cao sử dụng động cơ đốt trong đang ở thế yếu, không chỉ vì lượng khí thải cao mà còn vì chúng chiếm một thị trường ngách. Các nhà sản xuất không muốn đầu tư vào động cơ sạch hơn cho những chiếc xe mà họ chỉ bán với số lượng nhỏ, vì điều đó không mang lại hiệu quả kinh tế.

Kỷ nguyên của những chiếc xe hiệu suất cao chỉ chạy bằng xăng ở Châu Âu sắp kết thúc, và sự thay đổi này sẽ có hậu quả trên toàn cầu, đặc biệt là vì nhiều công ty ô tô danh tiếng nhất trong ngành có trụ sở tại Châu Âu.

Mục tiêu của EU là không có khí thải CO₂ từ tất cả các xe mới vào năm 2035, điều này có hiệu lực cấm động cơ xăng trong vòng chưa đầy một thập kỷ.