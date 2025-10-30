Ra mắt nền tảng số bảo vệ quyền tác giả 30/10/2025 15:48

(PLO)- Certiva – nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số có sứ mệnh trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả và nhà sáng tạo.

Ngày 30-10, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã ra mắt Certiva – nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số.

Theo VCCA, Certiva được xây dựng với mục tiêu trở thành công cụ hỗ trợ tức thời cho tác giả trong việc tạo lập chứng cứ sơ cấp có giá trị pháp lý về danh tính và thời điểm tồn tại của tác phẩm.

Đây là sáng kiến “Make in Vietnam”, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ AI và Blockchain của Công ty BH Media – hội viên của VCCA.

Nền tảng này ứng dụng mô hình công nghệ - pháp lý “bộ ba bất biến”, gồm dấu vân tay mã hóa, dấu thời gian được chứng thực và sổ cái blockchain công khai.

Cụ thể, mỗi tác phẩm được tạo ra một dấu vân tay kỹ thuật số duy nhất; thời điểm đăng ký được chứng thực bởi Viettel-CA – đơn vị được Chính phủ cấp phép; đồng thời thông tin này được ghi nhận vĩnh viễn trên blockchain, không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.

Ngoài Viettel-CA, Certiva còn hợp tác với các nhà cung cấp quốc tế tại Mỹ, Anh, Trung Quốc… giúp việc công bố sáng tạo được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Certiva ra đời nhằm tạo lập bằng chứng pháp lý rõ ràng, minh bạch cho tác giả, hỗ trợ quá trình tự bảo vệ quyền theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội VCCA, cho biết: Sứ mệnh của Certiva là trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả và nhà sáng tạo, đồng thời mở ra cánh cửa thương mại hóa toàn cầu cho tác phẩm Việt, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa quốc gia.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả phát sinh tự động ngay khi tác phẩm được sáng tạo và định hình dưới dạng vật chất.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc chứng minh quyền sở hữu vẫn là thách thức lớn đối với các tác giả và đơn vị sáng tạo khi xảy ra tranh chấp.

Nền tảng này được vận hành bởi Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền tác giả số Việt Nam, đơn vị trực thuộc VCCA, có tư cách pháp nhân và được cấp giấy phép hoạt động khoa học – công nghệ, chứng nhận tổ chức giám định bởi Bộ KH&CN và Cục Bản quyền tác giả.

Đại diện VCCA nhấn mạnh, Certiva không thay thế cho việc đăng ký quyền tác giả tại cơ quan quản lý nhà nước mà đóng vai trò công cụ bổ trợ pháp lý giúp nhà sáng tạo có thêm bằng chứng độc lập, minh bạch và được công nhận rộng rãi.

Cùng với Certiva, Hiệp hội VCCA giới thiệu Bộ thẻ hội viên VCCA Media Pass – hệ thống định danh chính thức dành cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Thẻ hội viên không chỉ giúp xác thực danh tính nghề nghiệp mà còn là công cụ hỗ trợ khi hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan báo chí, nền tảng truyền thông trong và ngoài nước. Mỗi thẻ được quản lý tập trung qua cổng thông tin điện tử m.vcca.org.vn, nơi hội viên có thể đăng ký trực tuyến và đối tác dễ dàng xác thực thông tin.

Trước khi được cấp thẻ, hội viên cần hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bản quyền và đạo đức truyền thông do VCCA tổ chức. Hiệp hội cũng khuyến khích các thành viên tham gia các khóa nâng cao, cập nhật xu hướng truyền thông – công nghệ và hoạt động cộng đồng để phát triển nghề nghiệp bền vững.

VCCA cho biết, việc duy trì chuẩn mực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.