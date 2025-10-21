Rác bủa vây quanh khu liên hợp thể thao Lâm Đồng 21/10/2025 14:14

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV, các con đường quanh khu vực nội bộ khu liên hợp thể thao Lâm Đồng ở Đà Lạt khá nhếch nhác. Hàng loạt đống rác ngập ngụa, tràn ra lòng đường, chưa được thu gom, xử lý.

Một đống rác trước khu vực sân vận động Đà Lạt thuộc khu liên hợp thể thao Lâm Đồng. Ảnh: CHÍNH PHONG

Người dân thu gom nhựa, sắt, bìa cát tông...tại các đống xà bần, rải thải quanh khu vực Khu liên hợp thể thao Lâm Đồng. Ảnh: CHÍNH PHONG

Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt) có nhà nằm cạnh sân vận động, phản ánh: "Việc quản lý môi trường tại khu vực trên bị xem nhẹ. Ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ tạm thời trong giai đoạn thi công, nhưng rác ngày một nhiều. Đi quanh khu vực này chỗ nào cũng thấy rác, xà bần xây dựng đổ ven hai bên vỉa hè, nhìn rất mất mỹ quan, ô nhiễm”.

các loại rác xuất hiện quanh các con đường khu liên hợp thể thao Lâm Đồng Hầu hết các con đường nằm trong khu nội bộ khu liên hợp thể thao Lâm Đồng đều xuất hiện rác các loại, xà bần bị đổ lén lún về đêm. Ảnh: CHÍNH PHONG

Theo phản ánh của người dân khu vực trên, các con đường nội bộ xung quanh khu liên hợp thể thao khá vắng vẻ, đặc biệt là về đêm, nhiều người lén lút đến đây đổ thải. Tình trạng này diễn ra từ nhiều tháng nay.

Những con đường quanh khu liên hợp thể thao Lâm Đồng thường vắng phương tiện qua lại về đêm, tạo điều kiện cho nhiều người lén lút đổ rác thải trái phép. Ảnh: CHÍNH PHONG

“Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan sớm có biện pháp thu gom, dọn dẹp cũng như có biện pháp ngăn chặn việc đổ rác thải trộm, để môi trường xung quanh khu dân cư được trong lành” – ông Lê Thành Nam, một người dân địa phương kiến nghị.

Theo một lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt, khu liên hợp thể thao Lâm Đồng nằm trong địa giới hành chính của phường. Tuy nhiên, các con đường nội bộ thuộc khu liên hợp rất rộng, chạy theo đường vòng cung và cùng lúc có đến bốn đơn vị quản lý trực tiếp, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, UBND phường Langbiang - Đà Lạt.

Các con đường khu liên hợp thể thao Lâm Đồng tràn ngập rác thải. Clip: CHÍNH PHONG

Lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt cho rằng về nguyên tắc, theo chức năng nhiệm vụ, con đường nội bộ thuộc đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm dọn dẹp rác, xà bần xây dựng người dân đổ thải trái phép.

"Chúng tôi đã đi kiểm tra tuần trước tại khu vực trên và sẽ sớm họp với các bên để làm rõ vị trí đường thuộc vị trí đơn vị nào quản lý để có trách nhiệm dọn dẹp rác thải, làm sạch môi trường xung quanh" - lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt thông tin.