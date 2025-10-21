Rác bủa vây quanh khu liên hợp thể thao Lâm Đồng

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV, các con đường quanh khu vực nội bộ khu liên hợp thể thao Lâm Đồng ở Đà Lạt khá nhếch nhác. Hàng loạt đống rác ngập ngụa, tràn ra lòng đường, chưa được thu gom, xử lý.
Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt) có nhà nằm cạnh sân vận động, phản ánh: "Việc quản lý môi trường tại khu vực trên bị xem nhẹ. Ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ tạm thời trong giai đoạn thi công, nhưng rác ngày một nhiều. Đi quanh khu vực này chỗ nào cũng thấy rác, xà bần xây dựng đổ ven hai bên vỉa hè, nhìn rất mất mỹ quan, ô nhiễm”.
Theo phản ánh của người dân khu vực trên, các con đường nội bộ xung quanh khu liên hợp thể thao khá vắng vẻ, đặc biệt là về đêm, nhiều người lén lút đến đây đổ thải. Tình trạng này diễn ra từ nhiều tháng nay.
“Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan sớm có biện pháp thu gom, dọn dẹp cũng như có biện pháp ngăn chặn việc đổ rác thải trộm, để môi trường xung quanh khu dân cư được trong lành” – ông Lê Thành Nam, một người dân địa phương kiến nghị.
Theo một lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt, khu liên hợp thể thao Lâm Đồng nằm trong địa giới hành chính của phường. Tuy nhiên, các con đường nội bộ thuộc khu liên hợp rất rộng, chạy theo đường vòng cung và cùng lúc có đến bốn đơn vị quản lý trực tiếp, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, UBND phường Langbiang - Đà Lạt.
Lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt cho rằng về nguyên tắc, theo chức năng nhiệm vụ, con đường nội bộ thuộc đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm dọn dẹp rác, xà bần xây dựng người dân đổ thải trái phép.
"Chúng tôi đã đi kiểm tra tuần trước tại khu vực trên và sẽ sớm họp với các bên để làm rõ vị trí đường thuộc vị trí đơn vị nào quản lý để có trách nhiệm dọn dẹp rác thải, làm sạch môi trường xung quanh" - lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt thông tin.
Khu liên hợp thể thao Lâm Đồng có hai phần đầu tư. Phần 1 do tỉnh Lâm Đồng triển khai, đã hoàn tất sân vận động 20.000 chỗ ngồi, đưa vào sử dụng năm 2023.
Phần còn lại do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch triển khai với diện tích hơn 10 ha, chia thành ba phân khu gồm khu nhà huấn luyện, nhà thi đấu đa năng, bể bơi có mái che.. Hiện các dự án của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đang tiếp tục xây dựng.