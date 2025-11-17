Resort 4 sao ở Mũi Né bị phạt tiền vì xả nước thải đen ngòm ra biển 17/11/2025 19:49

(PLO)- UBND phường Mũi Né đã xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với resort 4 sao do xả thải ra biển.

Ngày 17-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Thạch, chủ đầu tư resort 4 sao Asteria.

Nước thải xả ra biển bị người dân chụp ảnh, quay lại.

Theo quyết định xử phạt, resort 4 sao này đã không thực hiện đúng các nội dung của giấy phép môi trường, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2022.

UBND phường Mũi Né đã ra xử phạt 50 triệu đồng và nếu quá thời hạn nộp phạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Thạch không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, ngày 10-8, resort Asteria đã xả thải dòng nước đen, có mùi hôi chảy ra bãi biển Mũi Né và bị nhiều người dân phát hiện quay clip đăng tải lên Facebook gây xôn xao dư luận. UBND phường Mũi Né đã phối hợp lấy mẫu nước thải trưng cầu kiểm nghiệm và qua kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ sự cố bồn lọc trong hệ thống xử lý nước thải resort này bị sự cố và dù nước thải không đạt chuẩn vẫn xả ra biển.