Rộ trend 'đóng viện phí cho người lạ' 07/08/2025 15:19

(PLO)- Từ một hành động nhỏ trên TikTok, trào lưu "đóng viện phí cho người lạ" đang lan rộng ngoài đời thực, nơi lòng tốt lên tiếng bằng những khoản viện phí không tên.

Không cần nổi tiếng, không cần ống kính, nhiều bạn trẻ đang chọn cách lan toả điều tử tế bằng một hành động giản dị đó là âm thầm đóng viện phí cho người lạ.

Không phải "trend" nhất thời

Trào lưu này được chú ý sau khi TikToker Lương Đỗ đăng tải hai đoạn clip tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong đó, anh đến phòng Công tác xã hội và hỗ trợ toàn bộ số tiền 4 triệu còn thiếu để một em nhỏ mắc bệnh tim được xuất viện.

Video đi đóng viện phí cho người lạ của TikToker Lương Đỗ được hưởng ứng đu trend theo. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, anh tiếp tục quay lại giúp thêm một em bé bị viêm não với khoản hỗ trợ 3 triệu đồng. Sau những clip ấy, nhiều bạn trẻ đã âm thầm làm theo tìm đến các bệnh viện, hỏi phòng Công tác xã hội về những ca khó khăn, rồi lặng lẽ đóng viện phí.

Cách làm của các bạn trẻ tạo trend "đóng viện phí cho người lạ" là không chia sẻ số tài khoản, không nhận quyên góp. Họ chỉ quay video thông tin về những hoàn cảnh cần hỗ trợ rồi kêu gọi cộng đồng nếu ai muốn giúp đỡ các trường hợp này thì thì tới thẳng các phòng công tác xã hội của một bệnh viện cụ thể nào đó.

Không chỉ bạn Lương, tài khoản Facebook Uông Thục Quyên chia sẻ trên trang cá nhân khi TikTok rộ trend đóng viện phí cho người lạ. “Nhận ra mình đã đu trend này được 3 năm rồi”, Quyên chia sẻ.

Được biết, suốt 3 năm qua, bạn cùng nhóm của mình đã lặng lẽ cho trả viện phí cho các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Chị Uông Thục Quyên chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Chị chia sẻ, hoạt động “trả viện phí cho người lạ” được khởi xướng bởi anh Dương Anh Thiện và từ đó đến nay, hai anh em vẫn đồng hành cùng nhau trong hành trình lan toả yêu thương. Sắp tới, anh Thiện còn ấp ủ kế hoạch tặng xe cứu thương cho bệnh viện.

"Nếu ai có tâm muốn tham gia hoạt động ý nghĩa này, chỉ cần liên hệ các bệnh viện lớn để xin số phòng Công tác xã hội, sau đó tới trực tiếp gửi tiền và trao quà cho các gia đình bệnh nhân", chị Uyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Lòng tốt đang được nhân lên

Theo chị Nguyễn Thị Thúy – Phó phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 2, gần đây một số bạn cũng tới bệnh viện để đóng viện phí cho bệnh nhi khó khăn, điển hình như nhóm “Hát để sẻ chia” còn dùng tiền hát được để hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh khoản facebook Uông Thục Quyên.

“Dù là người trẻ hay bất kỳ ai, chỉ cần có tấm lòng muốn giúp đỡ các bé, chúng tôi đều rất trân trọng. Những việc làm như vậy mang tính nhân văn sâu sắc”, chị Thuý nói.

Chị Thuý cho biết thêm, tại bệnh viện, phần lớn các nhóm thiện nguyện đến hỗ trợ đều là các bạn trẻ, rất năng động và nhiệt huyết. Nếu những hành động đẹp như thế này tiếp tục được lan tỏa, chắc chắn sẽ mang lại giá trị thiết thực hơn nữa cho các bệnh nhi và gia đình các em. Bệnh viện luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để những việc làm ý nghĩa đó đến được đúng nơi, đúng người.