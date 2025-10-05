Rộn ràng 'Tết biển' lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 05/10/2025 22:02

(PLO)- Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 mở màn với nhiều hoạt động đặc sắc, vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa quảng bá hình ảnh vùng biển xanh, thân thiện của TP.HCM.

Tối ngày 5-10, tại công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM), Sở VH&TT TP.HCM phối hợp cùng UBND xã Cần Giờ tổ chức Chương trình khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2025.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ xuất phát từ tín ngưỡng thờ Cá Ông – vị thần cứu độ của ngư dân được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đặc trưng vùng biển Cần Giờ.

Đây là dịp ngư dân tổng kết mùa đánh bắt, cầu cho mùa mới thuận lợi, bội thu, đồng thời tri ân tiền nhân khai hoang, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá, lễ hội không chỉ là ngày hội của ngư dân, mà còn là cơ hội để TP.HCM giới thiệu đến bạn bè gần xa vùng đất độc đáo với rừng ngập mặn – “lá phổi xanh” của thành phố; kiến trúc và tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng; con người Cần Giờ chân thành, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NS

“Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành các sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến ‘An toàn - Thân thiện - Khác biệt’. Với sự cần cù, vượt khó của người dân Cần Giờ, tôi xin chúc mừng bà con ngư dân đã có mùa nuôi trồng, đánh bắt bội thu” - ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa của huyện Cần Giờ cũ. Với diện tích hơn 15.700 ha, dân số hơn 27.000 người, cách trung tâm TP.HCM khoảng 57 km, Cần Giờ là cửa ngõ hướng ra biển Đông, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế biển, môi trường và quốc phòng - an ninh.

Ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ. Ảnh: NS

Theo ông Thắng, trên cơ sở định hướng phát triển của TP.HCM, Cần Giờ được xác định là trung tâm phát triển xanh, bền vững, gắn với các dự án chiến lược như khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha. Trong bức tranh kinh tế chung, thủy sản vẫn là ngành mũi nhọn.

“Hiện xã có 203 phương tiện tàu cá vươn khơi bám biển. Dù còn hạn chế về công suất, ngư trường chủ yếu là ven bờ, song ngư dân luôn kiên cường, sáng tạo đổi mới ngư cụ, nâng cấp máy móc, áp dụng công nghệ khai thác hiện đại, vừa đạt hiệu quả kinh tế vừa tuân thủ quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)” - ông Thắng cho hay.

Ngoài ra, Cần Giờ hiện có 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

UBND xã Cần Giờ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng. Ảnh: HN

Dịp này, UBND xã Cần Giờ đã trao bằng khen cho 21 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng.

Được biết, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được hình thành từ năm Quý Sửu 1913, đến nay đã trải qua 112 năm và là năm thứ 12 được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trải qua hơn một thế kỷ, lễ hội đã trở thành “Tết biển” – biểu tượng văn hóa đặc trưng của người dân vùng duyên hải Cần Giờ. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 7-10.

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức quan trọng vẫn được duy trì: Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác, lễ thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh, lễ mừng công ngư dân và lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng.

﻿ ﻿ ﻿ Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: HN

Đáng chú ý, phần hội năm nay thêm nhiều điểm mới như Tết Trung thu cho thiếu nhi, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm tuyến đường nghệ thuật, phiên chợ hàng Việt, khu ẩm thực và trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tâm linh của người dân, du khách gần xa.