Saigon Co.op bổ nhiệm Tổng giám đốc mới 10/10/2025 17:55

(PLO)-Ông Phạm Trung Kiên, tân Tổng Giám đốc Saigon Co.op là cán bộ có quá trình công tác và trưởng thành từ chính Saigon Co.op, với hơn 20 năm cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên, Đảng ủy viên, Đảng ủy Liên hiệp, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi lễ có Thành ủy viên, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng; Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP.HCM Hà Thị Hồng Hải, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cán bộ chủ chốt của Saigon Co.op.

Ông Phạm Trung Kiên là cán bộ có quá trình công tác và trưởng thành từ chính Saigon Co.op, với hơn 20 năm cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Kiên đã trải qua các vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) - đơn vị giữ vai trò chủ lực trong việc đầu tư, phát triển hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị của Saigon Co.op trên cả nước.

Trong suốt quá trình công tác, ông được ghi nhận với vai trò tiên phong, định hướng chiến lược trong việc đổi mới mô hình đầu tư và mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng thương mại của hệ thống. Tân Tổng Giám đốc cũng là người chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản trị, vận hành, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ hợp tác xã thông minh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ tư từ phải qua) cùng tập thể Ban lãnh đạo Saigon Co.op chúc mừng ông Phạm Trung Kiên, tân Tổng Giám đốc Saigon Co.op

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Saigon Co.op đạt được trong hơn 35 năm hình thành và phát triển.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh gay gắt, Saigon Co.op cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo. Đơn vị phải không ngừng đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là thương hiệu Việt gắn bó với người tiêu dùng".

​Lãnh đạo thành phố bày tỏ sự tin tưởng rằng trên cương vị mới, ông Phạm Trung Kiên sẽ cùng tập thể lãnh đạo và người lao động tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống đoàn kết. Qua đó xây dựng Saigon Co.op ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của phong trào kinh tế hợp tác xã tại TP.HCM.