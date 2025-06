Sân bay Vinh tạm dừng hoạt động trong 6 tháng, từ ngày 1-7 22/06/2025 10:40

(PLO)- Cục Hàng không quyết định tạm dừng hoạt động sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An trong vòng 6 tháng, từ ngày 1-7 để phục vụ công tác thi công, sửa chữa.

Ngày 22-6, Cục Hàng không cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về việc đóng cửa tạm thời sân bay Vinh, để phục vụ thi công sửa chữa đường băng và một số hạng mục ở sân bay này.

Thời gian tạm đóng cửa sân bay Vinh từ 0 giờ ngày 1-7 đến 23 giờ 59 ngày 31-12.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), và sân bay Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng cửa sân bay.

Các đơn vị quản lý sân bay Vinh cũng được giao chủ trì giám sát việc thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường được Cục Hàng không xem xét, chấp thuận.

Song song đó, các đơn vị này phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục Hàng không quyết định tạm dừng hoạt động sân bay Vinh trong 6 tháng. Ảnh: CTV

ACV được yêu cầu gửi một bộ hồ sơ phương án bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường đã được Cục Hàng không chấp thuận đến Cảng vụ hàng không miền Bắc. Sau đó, Cảng vụ có trách nhiệm thực hiện giám sát công tác trên, đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Ngoài ra, ACV cần chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) nhằm thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Hiện, sân bay Vinh có một đường băng dài 2.400m, rộng 45 m, đưa vào sử dụng cuối năm 2003. Mỗi ngày sân bay tiếp nhận trên 20 chuyến do các hãng Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines thực hiện.

Tuy nhiên, hệ thống đường băng sân bay Vinh đang xuống cấp nghiêm trọng. Hồi tháng 7-2023, sân bay này phải đóng cửa gần 16 tiếng do đường băng bị nứt lớp bê tông nhựa.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, ACV đề xuất tạm đóng cửa sân bay Vinh để thực hiện sửa chữa toàn diện, với tổng đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Các hạng mục triển khai cụ thể là mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ các loại máy bay code C, với tổng mức đầu tư 236 tỉ đồng.

Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu, dự kiến khởi công trước ngày 30-4, hoàn thành trong tháng 12-2025, với tổng mức đầu tư 68,36 tỉ đồng.

Dự án cải tạo đường băng hiện hữu có chiều dài 2.400m, rộng 45m và hệ thống hai đường lăn, dải hãm phanh, dải bảo hiểm… có tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng.

Việc cải tạo tổng thể giúp sân bay Vinh có khả năng khai thác được các máy bay thế hệ mới hiện đại như A320/A321.

Sau khi hoàn thành, sân bay Vinh sẽ đáp ứng lượng hành khách thông qua từ 3-3,5 triệu hành khách mỗi năm, thay vì 2,75 triệu khách mỗi năm như hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá đây là dự án quan trọng nhất và đề nghị ACV tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện càng sớm càng tốt để giảm thiểu tối đa thời gian dừng hoạt động sân bay Vinh.

Trong thời gian sân bay Vinh đóng cửa, hành khách đi lại khu vực Bắc Trung Bộ bằng đường hàng không có thể thực hiện chuyến bay từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình).