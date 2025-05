Sáp nhập BHXH Tây Ninh và Long An, hoạt động từ 1-6 30/05/2025 20:08

(PLO)-Từ ngày 1-6, BHXH khu vực XXIX chính thức hoạt động, sáp nhập từ BHXH Tây Ninh và Long An, thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tây Ninh vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tây Ninh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, BHXH Tây Ninh và BHXH Long An sẽ sáp nhập thành BHXH khu vực XXIX, có trụ sở chính tại tỉnh Long An và bắt đầu hoạt động từ ngày 1-6.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BHXH khu vực XXIX. Trụ sở đặt số 8, Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An (BHXH tỉnh Long An hiện tại).

Trụ sở chính BHXH khu vực XXIX tại số 8 tuyến tránh, Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An (BHXH tỉnh Long An hiện tại). Ảnh: PHƯƠNG TRÚC

Theo cơ cấu tổ chức, BHXH khu vực XXIX sẽ có 8 phòng nghiệp vụ gồm: Quản lý thu và phát triển người tham gia; Chế độ BHXH; Chế độ BHYT; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia; Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Tổ chức - Hành chính.

Các đơn vị BHXH cấp huyện vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như cũ cho đến khi có sắp xếp mới phù hợp với đơn vị hành chính cấp xã. Riêng địa bàn TP Tây Ninh, sẽ được giao cho BHXH thị xã Hòa Thành theo dõi, quản lý toàn bộ các hoạt động thu, chi BHXH, BHYT, BHTN.

Việc tổ chức lại theo mô hình BHXH khu vực là bước đi cụ thể trong việc triển khai Nghị quyết số 76/2025 ngày 15-3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành BHXH, đồng thời bảo đảm việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được đồng bộ, thống nhất và hiện đại hơn.