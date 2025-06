Sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp xuống sông, ba người may mắn thoát nạn 29/06/2025 12:16

(PLO)- Vụ sạt lở giữa đêm đã làm hai căn nhà của người dân nằm ven sông Phú An (xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ đổ sụp xuống sông, ba người rơi xuống sông may mắn thoát nạn.