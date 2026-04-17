Sáu sĩ quan Công an Việt Nam nhận Huy chương GGHB Liên hợp quốc 17/04/2026 11:27

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã đến thăm, làm việc tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và dự lễ trao Huy chương Vì sự nghiệp GGHB cho các sĩ quan Việt Nam.

Ngày 15-4-2026, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ MINUSCA.

Đoàn đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ và Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với hòa bình quốc tế

Tại các buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng các đơn vị Phái bộ đã phối hợp đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tại Cộng hòa Trung Phi thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn xác định tham gia lực lượng GGHB LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẳng định cam kết là thành viên có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chào xã giao Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA Amadou Fofana. Ảnh: BCA

Thứ trưởng cho biết, sau hơn 12 năm tham gia (từ năm 2014), lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và trụ sở LHQ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật và được đánh giá cao.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Phái bộ MINUSCA, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị thời gian tới lãnh đạo Phái bộ tiếp tục ủng hộ, đề xuất LHQ mời Việt Nam triển khai thêm các vị trí sĩ quan cá nhân và đơn vị Cảnh sát GGHB số 1.

Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA Amadou Fofana trao biểu trưng tặng Thứ trưởng Phạm Thế Tùng. Ảnh: BCA

Đáp lời, ngài Amadou Fofana và Thiếu tướng Maychel Asmi đánh giá cao đóng góp của các sĩ quan Công an Việt Nam. Lãnh đạo Phái bộ ghi nhận công tác huấn luyện kỹ lưỡng của Việt Nam đối với các sĩ quan trước khi lên đường, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại địa bàn. Phía MINUSCA khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các sĩ quan Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vinh danh 06 sĩ quan Công an Việt Nam

Cũng trong sáng 15-4, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dự buổi lễ trao Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ cho các sĩ quan Công an Việt Nam thuộc Tổ công tác số 6.

Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA Amadou Fofana và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gắn Huy chương cho các sĩ quan. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng sự quan tâm của Phái bộ đã dành cho các sĩ quan Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định những đánh giá tích cực về năng lực chuyên môn của lực lượng Công an Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào sứ mệnh chung của LHQ tại Trung Phi.