Sẽ xử lý nghiêm người nuôi chó thả rông gây tai nạn giao thông 29/10/2025 16:05

(PLO)-Sau vụ nữ điều dưỡng tử vong do tông phải chó thả rông, phường La Gi, Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các trường hợp nuôi chó nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Ngày 29-10, UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng cho biết, phường vừa chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các các trường hợp nuôi chó nhưng không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Theo UBND phường La Gi, thời gian gần đây, có tình trạng người nuôi chó không tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó có việc nuôi chó nhưng không tiêm phòng dại, thả rông chó gây tai nạn, gây thương tích cho người dân.

Hiện trường vụ nữ điều dưỡng tông phải chó thả rông trên đường và tử vong sau đó. Ảnh: HP

Do đó, phường La Gi ban hành văn bản chỉ đạo các tổ dân phố phổ biến đến từng hộ dân các quy định của pháp luật về việc nuôi, quản lý, tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo; nghiêm cấm việc để chó thả rông nơi công cộng.

Khi đưa chó ra đường, chủ nuôi phải đeo rọ mõm, xích giữ và có người dắt. Trường hợp để vật nuôi gây thương tích hoặc chết người, chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại dân sự theo Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Phường La Gi giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp chó thả rông, không tiêm phòng, gây tai nạn. Đồng thời phối hợp với Công an phường và Phòng Văn hóa – Xã hội lập biên bản, xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 21-10, chị H.T.T.H. (43 tuổi), điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Lâm Đồng) đã không qua khỏi sau vụ tai nạn thương tâm khi trên đường đi làm về nhà.

Cụ thể, sau khi hết ca trực tại bệnh viện, chị H. điều khiển xe máy về nhà. Khi lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phước Hội thì bất ngờ tông phải một con chó thả rông đang lao ra đường. Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống, bị thương rất nặng.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 3 ngày được cứu chữa tích cực, chị H. đã không qua khỏi.