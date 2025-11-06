Siêu thị mini 0 đồng tiếp sức cho người dân vùng lũ miền Trung 06/11/2025 17:36

(PLO)- Siêu thị mini 0 đồng triển khai tại TP Huế và TP Đà Nẵng, mang các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ người dân vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ lịch sử vừa qua.

Mưa lũ kéo dài đã gây sạt lở, hư hại nhà cửa, tài sản và hạ tầng giao thông, khiến sinh hoạt của người dân miền Trung gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Huế và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng Quỹ Niềm Tin Vàng đã kích hoạt mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” ngay tại vùng lũ. Chương trình này mang những nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con, nối dài hành trình sẻ chia, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”.

Chương trình này được khởi động tại xã Hưng Lộc (TP Huế) và phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) trong ngày 5-11 và sáng ngày 6-11. Nguồn lực thực hiện đến từ sự đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ công nhân viên PNJ với tổng ngân sách ban đầu gần 500 triệu đồng.

Người dân vùng lũ tới mua hàng miễn phí từ "Siêu thị mini 0 đồng".

Tại các điểm “Siêu thị mini 0 đồng”, người dân sẽ nhận được phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng. Người dân dùng phiếu này để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu và vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Các hộ dân được hỗ trợ là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Danh sách này được Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương rà soát và đề xuất. PNJ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, vận hành, điều phối hàng hóa, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng người, đúng nhu cầu và diễn ra một cách chu đáo, hiệu quả.

Trước đó, vào tháng 10-2025, PNJ đã triển khai chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” tại một số địa phương miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão và mưa lũ. Hàng trăm hộ dân đã được tiếp cận nguồn hỗ trợ kịp thời cùng tấm lòng yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Đại diện PNJ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, sự hiện diện và sẻ chia của cộng đồng luôn là điểm tựa tinh thần quý giá đối với người dân. Việc tiếp tục triển khai siêu thị mini 0 đồng thể hiện cam kết hành động kịp thời của PNJ, gắn liền với triết lý đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”

Được biết, siêu thị mini 0 đồng là sáng kiến tiêu biểu trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) của PNJ, được khởi xướng từ năm 2021. Sau 4 năm triển khai, chương trình này đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên khắp cả nước.

Từ đại dịch COVID-19 đến các dịp Tết Nguyên đán, mô hình này đã trở thành điểm tựa thiết thực cho cộng đồng.

Năm 2025, PNJ lần đầu tiên mang mô hình siêu thị đến các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đánh dấu bước mở rộng linh hoạt, nhanh chóng của một sáng kiến nhân văn, tiếp tục phát huy giá trị sẻ chia trong mọi hoàn cảnh.