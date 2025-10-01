Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 01/10/2025 10:24

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân do để có khoản thu trái quy định.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND phường Bến Thành về các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra khoản thu trái quy định, ảnh hưởng đến uy tín của trường cũng như ngành giáo dục. Ảnh: ĐV

Trong văn bản, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu đã nhận được thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin, Tổng đài 1022 của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, phản ánh về khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chưa phù hợp, không đúng quy định.

Bảng dự trù kinh phí hoạt động của lớp 5/2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Ảnh chụp màn hình.

Vào ngày 18-9, Sở GD&ĐT đã làm việc với Phòng Văn hóa xã hội, UBND phường Bến Thành và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân để xác minh nội dung sự việc trên.

Báo cáo nêu, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu - chi trong năm, trong đó phát sinh nội dung "trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp".

Việc để ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đề xuất các nội dung dự kiến không đúng quy định, tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT gây bức xúc cho phụ huynh, đồng thời tạo dư luận không tốt đến ngành GD&ĐT, có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý đơn vị, để xảy ra dư luận không tốt đến uy tín của trường và ngành.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm (nếu có), tránh để xảy ra tình trạng tương tự.