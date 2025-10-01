Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND phường Bến Thành về các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.
Trong văn bản, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu đã nhận được thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin, Tổng đài 1022 của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, phản ánh về khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chưa phù hợp, không đúng quy định.
Vào ngày 18-9, Sở GD&ĐT đã làm việc với Phòng Văn hóa xã hội, UBND phường Bến Thành và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân để xác minh nội dung sự việc trên.
Báo cáo nêu, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu - chi trong năm, trong đó phát sinh nội dung "trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp".
Việc để ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đề xuất các nội dung dự kiến không đúng quy định, tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT gây bức xúc cho phụ huynh, đồng thời tạo dư luận không tốt đến ngành GD&ĐT, có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường.
Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý đơn vị, để xảy ra dư luận không tốt đến uy tín của trường và ngành.
Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm (nếu có), tránh để xảy ra tình trạng tương tự.
Sở GD&ĐT TP.HCM lập đoàn kiểm tra công tác thu - chi đầu năm học
Từ ngày 29-9 đến ngày 31-10, Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT việc triển khai, thực hiện các khoản thu, vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các trường, kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh.
Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng kiểm tra chương trình giảng dạy, thực hiện chương trình buổi 2; tài liệu giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, kiểm định chương trình công khai chất lượng giáo dục và các nội dung liên quan chuyên môn…