Sở GD&ĐT TP.HCM điều động nhiều hiệu trưởng trường THPT tốp đầu TP 08/09/2025 17:37

(PLO)- Chiều 8-9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều hiệu trưởng trường THPT thuộc tốp đầu TP.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã ra quyết định điều động, bổ nhiệm các hiệu trưởng trường THPT như sau:

Ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây).

Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý của ngành giáo dục TP.HCM. Ảnh: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG SỞ GD&ĐT

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh).

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa), về làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất).

Ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hoà).

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú) chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh), chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân).

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Linh Xuân) chuyển về làm Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

Bà Lê Tường Quyên, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì (Phường Tăng Nhơn Phú).

Đây là đợt điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của năm học 2025-2026, sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.