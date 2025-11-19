Sợ lộ thông tin nhạy cảm, cô gái dàn cảnh cướp điện thoại của người yêu cũ 19/11/2025 18:11

(PLO)- Sợ bạn trai cũ phát tán thông tin riêng tư, cô gái cùng bạn trai mới ở Cần Thơ đã rủ nhiều người dàn cảnh chặn đánh, cướp điện thoại của người yêu cũ để xóa dữ liệu.

Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, NLHD (19 tuổi, ngụ xã Hòa An) từng có quan hệ tình cảm, sống chung với anh TDT. Trong thời gian quen nhau, anh DT lưu trữ một số thông tin riêng tư của cả 2 trong điện thoại.

Sau khi chia tay, HD quen với ĐHK (18 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và lo sợ những thông tin riêng tư có thể bị phát tán nên kể lại sự việc, nhờ HK tìm cách xóa dữ liệu. HK liền lên kế hoạch chiếm đoạt điện thoại của DT.

Tối 25-12-2024, HK tập hợp nhóm bạn tại 1 quán cà phê ở quận Ninh Kiều (nay là phường Tân An) triển khai kế hoạch đánh lấy điện thoại của DT.

Đến rạng sáng 26-12-2024, sau khi được HD cung cấp thời gian tan ca của anh DT, nhóm phát hiện bị hại rời nơi làm việc và bám theo đến khu vực xã Nhơn Ái. Tại đây, 2 người xin rút lui vì quen biết bị hại, số còn lại tiếp tục truy đuổi.

Nhóm thanh niên dàn cảnh cướp tài sản ở Cần Thơ

Nghe bạn gái tâm sự sợ bị lộ thông tin nhạy cảm, thanh niên liền lên kế hoạch dàn cảnh cướp điện thoại người yêu cũ của bạn gái

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với NLHD

Đến khu vực gần cầu Vàm Xáng, DGA chở PHH vượt lên ép xe anh DT. Lúc này HH dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu khiến anh DT ngã xuống đường và tiếp tục bị đánh vào mặt, vai. Lúc này, điện thoại iPhone 14 Pro Max của anh DT rơi khỏi hộc xe, HK nhặt lấy rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.

Sau khi gây án, nhóm quay về nhà DGA tại xã Nhơn Ái, giao chiếc điện thoại cho HD. Do không mở được mật khẩu và lo sợ bị phát hiện, HK và HD mang điện thoại về nhà cất giấu. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong số 10 đối tượng có 6 người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, 4 người còn lại trên 18 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.