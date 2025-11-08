Sông Vàm Cỏ Đông vượt báo động, nhiều trường học ở Tây Ninh bị ảnh hưởng 08/11/2025 19:07

(PLO)- Mực nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, một số điểm trường ở Tây Ninh phải tạm nghỉ để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sáng ngày 8-11, mực nước sông Vàm Cỏ Đông tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực ở xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh) bị ngập sâu. Tình hình này đã buộc một số trường học trên địa bàn phải tạm ngưng dạy học trực tiếp để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động triển khai hình thức học trực tuyến.

Trường Tiểu học Phước Bình B đã ngập sâu. Ảnh: BLA

Tại Trường Tiểu học Phước Bình B (cơ sở IV, ấp Phước Giang), nước ngập sâu gần nửa mét, tràn vào nhiều phòng học và phòng chức năng. Nhà trường đã kịp thời cúp điện, kê cao bàn ghế và di chuyển thiết bị dạy học đến vị trí an toàn. Do địa hình xã Phước Chỉ nằm ven sông, thấp trũng, tình trạng ngập xảy ra thường xuyên mỗi mùa nước nổi.

Dự báo trước tình hình, trường đã cho học sinh nghỉ học từ đầu tháng 11 và sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến nếu nước tiếp tục dâng.

Cách đó khoảng 10km, Trường Tiểu học Hòa Bình (cơ sở III, ấp Phước Hội) cũng buộc phải tạm ngừng dạy học trực tiếp do các tuyến đường xung quanh trường bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển của học sinh. Trước khi nghỉ, khối 4 và 5 của trường đã hoàn thành thi giữa kỳ vào ngày 7-11.

Nước ngập sâu, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: BLA

Riêng cơ sở II ở ấp Phước Long cho học sinh nghỉ từ ngày 6 đến 9-11 và dự kiến trở lại trường vào ngày 10-11. Hiện Trường Tiểu học Hòa Bình có 151 học sinh với ba điểm trường, trong đó hai điểm nằm sát sông nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước dâng.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, trên địa bàn xã Phước Chỉ hiện có 9 điểm trường, trong đó ba điểm bị ảnh hưởng trực tiếp do nước ngập.

UBND xã đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường được hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ và chuẩn bị phương án học bù khi nước rút.

Dự kiến nước sẽ rút trong 1–2 ngày tới và việc dạy học sẽ sớm trở lại bình thường. Qua rà soát, toàn tỉnh chưa ghi nhận thêm tình trạng tương tự.

Theo ghi nhận của ngành khí tượng thủy văn, trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu các sông tiếp tục dâng chậm theo triều nhưng nhiều nơi đã vượt mức báo động.

Cụ thể, trạm Gò Dầu Hạ đạt 1,36 m (trên báo động II); trạm Bến Lức 1,65 m và Tân An 1,88 m (trên báo động III). Riêng khu vực Mộc Hóa thuộc vùng Đồng Tháp Mười, mực nước lên tới 2,03 m cao hơn báo động III gây ngập cục bộ tại các vùng trũng.

Đài Khí tượng Thủy văn dự báo, trong những ngày tới, mực nước tại khu vực phía Nam sẽ tiếp tục lên chậm theo triều và duy trì ở mức cao, phổ biến báo động II, có nơi vượt báo động III.

Mực nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao khiến nhiều khu vực ven sông bị ngập. Ảnh: BLA

Đặc biệt, các xã ven sông của Tây Ninh như Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền, Long Thuận được cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở, thậm chí tràn bờ. Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hiện ở cấp 2.

Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp trong thời điểm lũ đang lên cao.