Sự cố mất phanh, xe tải gây sập tường nhà bên đường 12/04/2026 20:32

(PLO)-Xe tải nghi mất thắng bất ngờ lao vào nhà dân trên Quốc lộ 60, tài xế đánh lái tránh phương tiện khác, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngày 12-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xe tải lao vào một căn nhà dân ven Quốc lộ 60 tông sập một phần tường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 sáng cùng ngày, tài xế Võ Thanh Tùng (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 60 theo hướng từ vòng xoay Trung Lương vào nội ô Mỹ Tho.

Khi đến khu vực trước cây xăng quân đội 563, gần ngã ba có đèn tín hiệu giao thông thuộc phường Trung An, xe bất ngờ gặp sự cố.

Chiếc xe lao vào nhà bên đường khiến 1 phần tường bị sập. Ảnh: CTV

Tài xế Tùng cho biết hệ thống phanh của xe mất tác dụng khi đến giao lộ. Trước tình huống nguy hiểm, để tránh va chạm với các phương tiện đang lưu thông phía trước, người này đã đánh lái gấp sang bên phải. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó lao thẳng vào một căn nhà ven đường, làm sập một mảng tường.

Chủ căn nhà cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang ngồi phía trước và vừa di chuyển vào bên trong thì xe tải tông vào.

Vụ va chạm khiến tường nhà đổ sập, rất may không gây thương vong về người.

Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trung An phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.