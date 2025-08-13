Sự thật về động cơ xăng tương lai của Toyota: Không chỉ dành cho xe xăng? 13/08/2025 15:48

(PLO)- Toyota vẫn kiên định với quan điểm rằng động cơ đốt trong vẫn có tương lai tươi sáng bất chấp sự trỗi dậy của xe điện.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đã tái khẳng định cam kết này bằng cách hợp tác với Subaru và Mazda để phát triển một dòng động cơ xăng mới. Giám đốc Công nghệ của Toyota, Hiroki Nakajima, quảng cáo đây là "giải pháp đột phá".

Phó Chủ tịch Chiến lược Sản phẩm và Tiếp thị của Toyota Châu Âu, Andrea Carlucci, chia sẻ với Automotive News rằng tính linh hoạt của phần cứng mới là chìa khóa. Hãng có kế hoạch sử dụng các động cơ 1,5 lít và 2,0 lít sắp ra mắt trong hầu hết mọi loại hệ truyền động. "Chúng tôi đang cố gắng tối ưu hóa động cơ đốt trong mới cho mọi loại ứng dụng, dù là điện, hybrid hay hydro" - ông nói.

Ý tưởng về một động cơ đốt trong cụ thể là động cơ xăng trong một ứng dụng xe điện có thể không còn xa vời. Toyota đang đề cập đến xe điện tầm hoạt động mở rộng (EREV), trong đó động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò là máy phát điện để sạc pin. Thiết lập này cho phép động cơ chạy ở tốc độ tối ưu để đạt hiệu suất cao.

Toyota đã công bố kế hoạch bán xe EREV tại Trung Quốc với các phiên bản EREV của Highlander và Sienna. Những mẫu xe này dự kiến sẽ sử dụng động cơ nhỏ không kết nối cơ học với bánh xe, với mục đích duy nhất là mở rộng tầm hoạt động.

Các động cơ thế hệ tiếp theo của hãng sẽ không chỉ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mà còn cả nhiên liệu sinh học, hydro và nhiên liệu tổng hợp. Các động cơ đốt trong được xác nhận bao gồm động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên và tăng áp, cùng với động cơ tăng áp 2,0 lít lớn hơn. Sau này sẽ có phiên bản hiệu suất cao dành cho các mẫu xe Gazoo Racing (GR).

Carlucci cũng thảo luận về kiến trúc xe: “Tại sao không hình dung ra một nền tảng thuần EV và xem chúng ta có thể điều chỉnh nó đến mức nào để sử dụng cho xe hybrid cắm sạc hoặc xe hybrid hoàn toàn mà không phải hy sinh bất kỳ điểm mạnh nào của nền tảng mới?"

Giống như chủ tịch Toyota Akio Toyoda, Carlucci khẳng định xe điện không phải là con đường duy nhất dẫn đến quá trình khử carbon. Ông ủng hộ sự đa dạng về hệ truyền động, cho phép khách hàng tự do lựa chọn. "Chúng tôi sẽ không thúc đẩy xe điện ở những thị trường chưa có nhu cầu"- ông nhấn mạnh.